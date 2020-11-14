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    Şişli’de bir binada yangın çıktı: 1 ağır yaralı

    İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası söndürülen yangında dumandan etkilenen bir kişi, küle dönen daireden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 09:16
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 09:21
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    Şişli’de bir binada yangın çıktı: 1 ağır yaralı

    İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Avni Dilligill Sokak’ta bulunan 6 katlı bir binanın 5’inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangınının kısa sürede büyümesiyle korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü.

    MAHALLELİ SEFERBER OLDU

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın bulunduğu sokaktaki araçların düzensiz park etmesi nedeniyle itfaiye araçları bir süre yangına müdahale edemedi.

    Mahalle sakinleri itfaiyeye engel olan araçları el birliğiyle iterek yolu açtı.

    Şişli’de bir binada yangın çıktı: 1 ağır yaralı

    1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

    İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın sonrası küle dönen ev kontrol edildi. İtfaiye ekiplerinin kontrolü sonrası evde tek başına yaşadığı öğrenilen İsmail Ö.’nün yangında mahsur kalarak evde baygın şekilde kaldığı öğrenildi.

    İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa bindirilen yaralı tedavisi yapılmak üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırıldı.

    Şişli’de bir binada yangın çıktı: 1 ağır yaralı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangın nedeniyle küle dönen evde soğutma çalışmalarının yapılmasının ardın polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

    Şişli’de bir binada yangın çıktı: 1 ağır yaralı #2

    Şişli’de bir binada yangın çıktı: 1 ağır yaralı #3

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