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Şişli'de bir kişi arabayla ezdiği kayınpederini pompalıyla vurarak öldürdü

Şişli'de bir kişi arabayla ezdiği kayınpederini pompalıyla vurarak öldürdü

İstanbul Şişli'de eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra da pompalı tüfekle vurdu.