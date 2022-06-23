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    Şişli'de bir kişi arabayla ezdiği kayınpederini pompalıyla vurarak öldürdü

    İstanbul Şişli'de eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra da pompalı tüfekle vurdu.
    • 23.06.2022 - 21:52
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 23:34
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    Şişli'de bir kişi arabayla ezdiği kayınpederini pompalıyla vurarak öldürdü

    Saat 17.30 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde yaşanan olayda, eşiyle boşanma aşamasında olan Ersin S., aynı yerde çalıştığı kayınpederi Mahir Sertçelik’le telefonda tartışma yaşadı.

    Kayınpederini önce ezdi, sonra pompalı tüfekle vurdu

    Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpederinin çalıştığı Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen Ersin S., önce kayınpederini arabayla ezdi, ardından arabadan çıkardığı pompalı tüfekle yerde yatan kayınpederine ateş etti. Yaşanan olayın ardından Ersin S. isimli damat aracına binerek olay yerinden kaçtı.

    Talihsiz adam hayatını kaybetti

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahir Sertçelik’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Mahir Sertçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Şişli de bir kişi arabayla ezdiği kayınpederini pompalıyla vurarak öldürdü #1

    Yakalanan damat, gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, katil damat evinde yakalandı Kayınpederini öldüren Ersin S., polis ekipleri tarafından Kağıthane’deki evinde yapılan baskında yakalandı. Katil damadın evinde arama yapan polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği evde buldu.

    Gözaltına alınan damat Ersin S., sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

    Şişli de bir kişi arabayla ezdiği kayınpederini pompalıyla vurarak öldürdü #2

    Şişli de bir kişi arabayla ezdiği kayınpederini pompalıyla vurarak öldürdü #3


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