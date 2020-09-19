Şişli'de bir kişinin öldürüldüğü husumetli iki grubun kavga görüntüleri

Şişli'de bir kişinin öldürüldüğü husumetli iki grubun kavga görüntüleri

Orhan Karagöz, 2017 yılından bu yana süren husumet nedeniyle yol ortasında tabancayla öldürülürken, olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişi tutuklandı.

2017 yılında İstanbul Gültepe'de, Nişantaşı'nda bir eğlence mekanından kimin haraç alacağı tartışması üzerine iki grup arasında husumet oluştu.

Husumet sonucu iki grubun silahlı çatışması sırasında 26 yaşındaki Kaan Özcan hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

HUSUMET SENELERCE DEVAM ETTİ

Polis kayıtlarına göre iki grup arasındaki karşılıklı kavga ise hiç bitmedi.

27 Mayıs 2020 tarihinde Şişli, Esentepe Mahallesi, Köprülü Sokak üzerinde Orhan Karagöz adlı kişi sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri iki çete arasındaki husumet nedeniyle öldürüldüğünü tespit edilen Orhan Karagöz cinayetine katılanları yakalamak için harekete geçti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yapılan çalışmalarda cinayet sırasında saldırganların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

ÇETE LİDERİ VE 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis olayı azmettirdiği iddia edilen çete liderlerinden Serdar A.'yı kaçtığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin daha önceden polise geliş kaydı olduğu ayrıca iki ayrı mahkeme tarafından kasten yaralama ve Ateşli silah ve Mermileri ülkeye sokma suçundan arandığı ortaya çıktı.

Olaya karışan diğer şüpheliler Talha P.(25), Selçuk A.(34), Sebahattin T.(40), Atilla Ş.(40), Dursun Z.(37) İsmail Ç.(33) de yakalandı.

5 TUTUKLAMA

Polise yapılan sorgularının ardından şüphelilerden Serdar A., Selçuk A., Sebahattin T., İsmail Ç., Talha P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.