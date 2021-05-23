Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından yaralanan kadına 5 kurşun isabet etti.

5 kurşunun isabet ettiği kadının hayati tehlikesi bulunmazken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

SOKAKTA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Paşa Mahallesi Miralay Kazımbey Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Samet M. (38) isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadıkları eşi Semiha M. (27)'yi sokakta otomobilinin içinde bekledi. Samet M., eşinin geldiğini görünce otomobilinden inerek ona doğru silahla ateş etti.

Semiha M.'nin yere yığıldığını görenler sağlık ekipleri ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı VİDEO

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ŞAHIS TESLİM OLDU

Bir kolundan, 2'şer de bacaklarından kurşunların isabet ettiği kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırıda o sırada kapalı olan bir dükkana da kurşun isabet etti.

Saldırının ardından kaçan Samet M. bir süre sonra Feriköy Polis Merkezi'ne giderek silahıyla birlikte teslim oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.