Şişli’de boşanma aşamasındaki eşinin kaçırdığı kadın kurtarıldı

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirilerek kaçırılan Şilan Topal, polis tarafından kurtarılırken, eşi de yakalandı.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak’ta önceki gün saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, Şilan Topal boşanma davası açtığı eşi Mithat Topal tarafından ticari taksi ile ailesinin gözü önünde zorla kaçırılmıştı. Şilan Topal’ın kaçırılmasının ardından aile durumu polise bildirerek yardım istemişti.

EŞİ VE YARDIMCISI YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Mithat Topal ve ona yardım eden bir kişiyi yakalanarak gözaltına alınmış, Şilan Topal’da ifadesi alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Büro Amirliğine getirilmişti.

Boşanma aşamasındaki eşini kaçırdı-Video

"SADECE ÇOCUĞUMU GÖRMEK İSTİYORUM"

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Şilan Topal, Asayiş Şubeden çıkarak evine gitti. Şubeden çıkışı sırasında Şilan Topal, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, "Kurtulduğum için mutluyum, polislere devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum. Şu anda nereye gidiyorum bilmiyorum" dedi