Akşam saatlerinde bir büfeye gelen hırsız, çalacak bir şey bulamayınca duvarda asılı gitar ile uzatma kablosunu çalıp kayıplara karıştı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Fulya Mahallesi'nde bulunan bir büfeye gelen ve içeride dakikalarca inceleme yapan hırsız, çekmeceleri tek tek karıştırdı.

ÇEKMECELER BOŞ OLUNCA GİTAR ÇALDI

Çekmecelerde çalacak bir şey bulamayan hırsızın dikkatini, yerdeki uzatma kablo ile duvarda asılı olan gitar çekti. Bir süre etrafına bakan şahıs, gitarı ve kabloyu yanında getirdiği çuvala koyarak kaçtı.

Şişli'de büfeye giren hırsız gitar çaldı ViDEO

İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından ertesi gün iş yerine gelen sahibi İlhan Ercan, dış kısma çıktığında gitarın ve uzatma kablonun olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Ercan, hırsızın girdiğini görerek polise şikayette bulundu.

"DAHA FAZLA GÜVENLİK İSTİYORUZ"

Olay hakkında konuşan İlhan Ercan, “Buraya defalarca hırsızlar geldi. 3-4 defa burada malımıza zarar verdiler. UFO’larımızla ilgili problem yaşadık. Buradaki çeşmelerimize kadar söküp aldılar. Biz de bunun için buraya güvenlik kamerası taktırdık. Kimdir bu neyin nesidir derken baktık ki kağıt toplayıcı şahıslarmış. Polisimizden daha fazla güvenlik istiyoruz, bekçileri göreve çağırıyoruz. Bunlarla ilgili çalışsınlar, bu hırsızlar artık bizi alın terimizi sömürmesinler. Artık bu işlerden bıktık, şahsın eşkali belli yüzü belli yani kendisi belli durumda. O kadar rahat tavırları var ki 5 dakika boyunca hırsızlık yapmaya çalışıyor ve her şeyi alıp götürüyor. Hiçbir şey olmamış gibi kendi yeriymiş gibi giriyor. Bu işlerin artık bir son bulmasını istiyorum.” dedi.

"MÜZİĞE KARŞI İLGİSİ VAR DEMEK Kİ"

Ercan, daha önce de 4 bin liralık şemsiyesinin çalındığını belirterek, "En son olarak da aile yadigarı olan gitarımı çaldılar. Uzatma kabloyu çaldılar, brandayı yırttılar şu an olanlar bunlar. Gitar çaldığına göre hırsızın demek ki müziğe karşı bir ilgisi var. Buradan Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne sesleniyorum, bu hırsızları olabildiğince hızlı bulup adalete teslim etmelerini istiyorum. Artık maldan vazgeçtim başkalarına zarar vermesinler.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsız yakalamak için çalışma başlattı.