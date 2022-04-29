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    Şişli'de çalıştığı iş yerinden 65 bin liralık kulaklık çaldı

    Bir AVM'de çalıştığı dükkandan çok sayıda kulaklık çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
    • 29.04.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 10:33
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    Şişli'de çalıştığı iş yerinden 65 bin liralık kulaklık çaldı

    İstanbul Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan AVM'de, bir iş yerinde kulaklıkların eksilmesi nedeniyle güvenlik kamera görüntüleri izlemeye alındı.

    Kendi iş yerini soydu

    Yapılan incelemede 28 yaşındaki iş yeri çalışanı A.K’nin, 65 bin lira değerinde kulaklık çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili polis ekiplerine haber verildi.

    Şişli'de çalıştığı iş yerinden kulaklıkları çaldı

    Gözaltına alınıp serbest kaldı

    Polisler güvenlik kamera görüntülerinin geriye dönük kayıtlarını inceledi. İncelemer sonucu 5 farklı zamanda 49 adet kulaklık çaldığı belirlenen şüpheli, çalıştığı esnada polis tarafından gözaltına alınarak "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre, şüpheliye adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı ve serbest bırakıldı.

    Şişli de çalıştığı iş yerinden 65 bin liralık kulaklık çaldı #1

    Şişli de çalıştığı iş yerinden 65 bin liralık kulaklık çaldı #2


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