Şişli'de camiye giren ayakkabı hırsızı kamerada

Namaz kılıyormuş gibi görünüp, bir vatandaşın ayakkabısını çalan hırsızın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli'de Osmanbey Camii'nde cemaatten bir kişinin ayakkabısı çalındı.

DHA'nın haberine göre; cami içinde namaz kılar gibi görünen hırsız, ayağa kalkıp gözüne kestirdiği ayakkabıları almak için ayakkabılığa yöneldi.

Namaz kılıyor gibi göründü

Bu sırada hırsız, Caner Girgin isimli kişinin ayakkabılarını çalıp yerine kendi ayakkabılarını bırakarak ortalıktan kayboldu.

"Ayakkabıları da yeni almıştım"

Camide ayakkabısı çalınan Girgin "Pazartesi günü ikindi namazı için camiye gitmiştim. Cemaatle namazımızı kıldı. Daha sonra dışarı çıktığımda ayakkabılarımı koyduğum yerde bulamadım. Acaba dolaplara mı koydum? Unuttum Mu? Diye baktım. Sonra hocadan rica ederek kamera kayıtlarına baktım. Bir kişinin daha ayakkabıları yoktu. Kayıtları izlediğimizde hırsız ayakkabıları almış başka dolaba koyuyor. Daha sonra onu beğenmiyor gidiyor benim ayakkabıları alıyor. Ayakkabıları da yeni almıştım. Özellikle benim ayakkabıyı seçmiş. Alıp gitmiş. Aynı ayakkabıdan yine sipariş verdim onların gelmesini bekliyorum. Görüntüleri incelediğimizde komikti. Önce ayakkabıyı almayı yelteniyor. Birisi gelince ayaktan secdeye atlıyor. Sonra tekrardan secdeye atlıyor. Ayakkabısız kalınca hocanın terliklerini giydim. Terlikle iş yerine geldim. Daha sonra terlikleri geri verdi. Artık camide ayakkabılarımızı yanımıza alacağız" dedi.

















