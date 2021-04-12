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    Şişli'de çanta çalan yabancı uyruklu kadınlar serbest bırakıldı

    Restoranda yemek yiyen kadının çantasını çalan 2 yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından salıverildi.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 12:26
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    Şişli'de çanta çalan yabancı uyruklu kadınlar serbest bırakıldı

    7 Nisan Çarşamba günü İstanbul Şişli 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan restoranda E.A. isimli kişi, yemek yerken çantasının yanında olmadığını fark etti.

    Çantası çalınan kişi, olayı polise ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceledi  ve  E.A.'nın çantasını çalan şüphelilerin yabancı uyruklu A.K. ve F.M., isimli iki kadın olduklarını tespit etti.

    KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

    9 Nisan Cuma günü adresi belirlenen iki şüpheli kadın, içerisinde 250 lira para, bin 700 lira değerinde gözlük ve muhtelif eşyalarının bulunduğu çantayla birlikte gözaltına alındı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Gözaltına alınan iki kadın emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Restorandaki şüpheli kadınlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

    Şişli'de çanta çalan yabancı uyruklu kadınlar serbest bırakıldı VİDEO

    Şişli de çanta çalan yabancı uyruklu kadınlar serbest bırakıldı #1

    Şişli de çanta çalan yabancı uyruklu kadınlar serbest bırakıldı #2

    Şişli de çanta çalan yabancı uyruklu kadınlar serbest bırakıldı #3

    Şişli de çanta çalan yabancı uyruklu kadınlar serbest bırakıldı #4

    Şişli de çanta çalan yabancı uyruklu kadınlar serbest bırakıldı #5

    Şişli de çanta çalan yabancı uyruklu kadınlar serbest bırakıldı #6

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