Yolda yürüyen bir kadının çantasındaki cüzdanından yaklaşık 10 bin lirayı yankesicilik yöntemiyle çalan küçük yaştaki şüpheli, çevredekilerin dikkati sayesinde yakalandı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde cadde üzerinde yürüyen bir kadın cep telefonuyla konuşmaya başladı.

Telefonla konuştuğu esnada arkasından yaklaşan küçük yaştaki şüpheli, kadının çantasındaki cüzdanın içerisinden yaklaşık 10 bin lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldı.

ESNAFIN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDI

Yankesici uzaklaşmaya başladığı esnada iş yerinin önünde bekleyen esnaf durumu fark ederek olaya müdahale etti.

Şahsı kolundan tutarak yakalayan esnaf ve diğer esnaf paraları alarak kadına teslim etti. Ne olduğundan habersiz kadın paraları görünce şoke oldu.

Olayın ardından geri alınan paralar kadına teslim edilirken, esnafın elinden kurtulan şahıs ise hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Şişli'de çantadan 10 bin lira çalan yankesici, esnafa yakalandı VİDEO

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"ANNEMİN CÜZDANI" DİYEREK KURTULMAK İSTEDİ

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Çocuk burada kadının çantasından cüzdanını çaldı. Giderken bir abimiz tutuyor ve kadının paralarını kurtarıyor. Kadına tekrardan cüzdanını teslim ediyor. Çocuk ben bir şey yapmadım diyerek kaçıyor. Ondan sonra polisi çağırdılar. Çocuk kaçarken ‘annemin cüzdanını aldım’ diyor ama kendini ele vermemek için her türlü imkanı deniyor. Yankesicilik yaptığı kişi annesi değil. Senin benim gibi bir vatandaş zaten kamerada hepsi görünüyor” dedi.

Kadının olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.