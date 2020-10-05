Şişli'de cerrahi maske ile hırsızlık yaparken kameraya yakalandılar

Apartmanlara girip hırsızlık yapan cerrahi maskeli 3 kadın, polis tarafından yakalandı. Birçok şehirde benzer suçlara karışan kadınlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde hırsızlık teşebbüsü meydana geldi.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 3 kadın şüpheli, yüzlerindeki cerrahi maskelerle apartmanların zillerini çalarak dairelerde birilerinin olup olmadığını kontrol etti.

Boş daireleri tespit eden hırsızlar, kapıları açmaya çalıştı. İçeri girmeye çalışan hırsızları bina sakinleri fark ederek polise ihbar etti. Kadın hırsızlar ise olay yerinden kaçtı.

YAKALANDILAR

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese gelerek çalışma yaptı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından yüzleri cerrahi maskeli 3 kadını belirledi. Tespit edilen , Y.U., Z.O. ve E.D. adlı 3 şüpheli kadını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İFADELERİ ALINDI

Kadınlar, ifadeleri alınmak üzere üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BİRİNİN 36 DİĞERİNİN 12 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Şüphelilerin yapılan sorgularında Y.U.'nun 12 ayrı suçtan faili firarı olduğu, Z.O.'nun toplam 36 suç kaydı olduğu öğrenildi, E.D. adlı kadının ise 3 suç kaydı tespit edildi.

Ayrıca kadınların, 2 ayrı polis merkezi amirliği bölgesinde meydana gelen 3 ayrı 'hırsızlık' ve 'yankesicilik' konularının faili oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli kadın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Kadınların son hırsızlık teşebbüsleri güvenlik kamerasına yansıdı.















