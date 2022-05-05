2 çocuk tarafından çiğ köfteciye atılan torpil nedeniyle iş yeri sahipleri, olayla bağlantısı olmayan 3 çocuğu darbedip depoya kilitledi. Çocuklara dehşeti yaşatan şahıslar, serbest bırakıldı.

Şişli’ye bağlı Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde, geçtiğimiz perşembe günü saat 22.00 sıralarında, 13 yaşındaki Egemen O., Mustafa Taha K. ve Fırat E. adeta dehşeti yaşadı.

Kaldırımda yürüyen 3 arkadaş, bir çiğ köftecinin önüne geldiklerinde, kimliği bilinmeyen 2 çocuk iş yerine torpil fırlatıp kaçınca, suç 3 arkadaşın üzerine kaldı.

İş yeri sahibi, iki oğlu ve çalışanlar, 3 çocuğu yakalarından tuttuktan sonra tartaklayarak iş yerine soktu.

İHA’nın haberine göre; 3 arkadaş iş yerindekiler tarafından dakikalarca darbedildi. Ayrıca çocuklar, zorla iş yerinin bodrum katına indirildi.

Bodrum girişini demir kapakla kapatıp üzerine dolap koydular

Bodrum katın girişi, çocuklar çıkamasınlar diye demir kapakla kapatıldı, kapağın üzerine de içecek dolabı koyuldu. Bodrum katın ışıklarını da kapatan şahıslar, çocukları dakikalarca darbetti.

Şişli'de, çiğ köftecide çocukları darbedip depoya kilitlediler ViDEO

Çocuklardan biri babasına haber verdi

Şahısların bir anlık boşluğundan yararlanan çocuklardan Egemen O., cep telefonuyla el fenerini açtıktan sonra babası Metin O.’yu aradı. Dakikalar içerisinde çiğ köfteciye gelen çocukların babası, iş yerinde rehin tutulan çocuklarını kurtarıp polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, iş yerine girerek 3 şahsı gözaltına aldı.

Çocuklar, hastanede darp raporu almalarının ardından ve aileleriyle emniyete götürüldü. Çocukların ve ailelerinin şikayetçi olması üzerine darpçı Yusuf Eren İ. Erol İ. ve Yakup İ.’ye ifadelerinin alınmasının ardından ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından adli işlem yapıldı.

Şiddet uyguladıklarını inkar ettiler

Şahıslar ifadelerinde ise, baba-oğul iş yerini işlettiklerini, bu çocukların iş yerlerine torpil atıp müşterileri rahatsız ettiğini, çocukları sürekli uyarmalarına rağmen davranışlarının devam ettiğini, yakaladıkları çocuklara herhangi bir şiddette bulunmadıklarını, kendilerinin amacının çocukları uyarmak olduğunu söyledi.

Serbest bırakıldılar

Emniyette işlemlerini tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“Çocukların bodruma kilitlendiğini gördük”

Baba Metin O., karara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Benim oğlum, 2 arkadaşıyla birlikte o anda oradan geçiyor. Tanımadıkları 2 çocuk arkadan gelerek çiğ köfteciye torpil atıyor. Torpil atanlar kaçıyor, çiğ köfteciler oğlum ve arkadaşlarını yakalıyor. İçeriye sokup, dövdükten sonra bodruma atıyorlar. Kamera görüntülerinde oğlumun zaten torpil atmadığı görülüyor. Sadece geçiyorlar ve torpil atıldıktan sonra korkuyla kaçınca bizim çocukları yakalıyorlar. Ben evde oturuyordum o anda telefonum çaldı ve oğlumun aradığını gördüm. Bana, ‘baba koş yetiş, çiğ köfteci bizi bodruma kilitledi’ dedi. Ben de panikle çıkarak çiğ köfteciye doğru gittim ve çocukların nerede olduklarını sordum. Baktım yerde bir demir kapak var bir kaldırdık ki çocukların bodruma kilitlendiğini gördük. Çocukları görünce panik yaptım ve ne yapacağımı bilemedim ve o esnada polisi aradık. Sonra şahıslar panik halde çocuklarımızı oradan çıkartmaya çalıştılar.





“Polis tutanaklarına geçsin diye çocukları oradan çıkarmadım”

Zaten deponun ışıkları da kapalıydı, içecek dolabını da çocukların çıkamasın diye kapağın üstüne koymuşlar. Kendileri çocuklara bu şekilde ceza veriyormuş. Ben de o şahsa, ‘sen benim veya başkalarının çocuklarına bu şekilde ceza veremezsin’ dedim. Ondan sonra ben polis tutanaklarına geçsin diye çocukları oradan çıkarmadım. Işıkları yakıp ısrarla çocukları çıkartmaya çalıştılar.

“Kimse kimsenin çocuğunu bir yere kilitleyemez ve ceza veremez”

Sonrasında polisler geldi ve çocukların bodrumda kilitli olduklarını da gördüler. Yani burası dağ başı değil, kimse kimsenin çocuğunu bir yere kilitleyemez ve ceza veremez. Bu ülkede adalet ve hukuk var. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldık, sonrasında da emniyete giderek ifade verdik. Olayı gerçekleştiren çiğ köftecinin sahibi ve 2 oğlu adli kontrolle serbest kalmış. Kararı duyunca şok olduk, tutuklanmalarını bekliyorduk. Çünkü bu işledikleri suçun bir bedeli olması gerekir. Öyle olmazsa burada herkes istediğinin çocuğunu kilitleyip cezalandırır.

“Serbest kalmaları bizi aile olarak çok üzdü”

Çocuğumu ilk gördüğüm de panik haldeydi ve çok korkmuştu, sudan çıkmış balık gibiydi. 13 yaşındaki bir çocuk bu korkuyu kaldırabilir mi? Psikolojisi çok bozuk. Yukarıya ekmek almaya git diyorum, bana ‘baba acaba beni görüp tekrar bodruma kilitlerler mi’ diyor. Çocuğumu bir yere de gönderemiyorum. Fiziksel olarak çocuğumuz darp nedeniyle suratı ve kulağı bayağı şişmişti. Öbür arkadaşları da aynı şekildeydi. Bu yaptıklarının yanlarına kâr kalmamasını ve cezalandırılmalarını istiyorum. Serbest kalmaları bizi aile olarak çok üzdü. Bugün bizim çocuklarımıza bunları yapan, yarın başkalarının çocuklarına da yapacak.”