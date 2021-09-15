Oto tamircide belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Mahsur kalan hayvanlar, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İstanbul Şişli’de Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir oto tamircisinde elektrik sigortasından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangına kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Olay anında dükkanın içinde olan hayvanlar esnaf tarafından kurtarıldı.

"YANMAK ÜZEREYDİ ÜZERİNE SU DÖKTÜK"

Yavru kediyi kurtaran esnaf Ergün Akın; “Çatıya çıktık. İçeride güvercinler, köpekler, hayvanlar var. Bir kardeşimiz oradan kangalı aldı hemen. Barış Kaya bana 'Ergün abi kedi var orada' dedi. Biz de hemen indik kediyi aldık. Yanmak üzereydi üzerine su döktük. Ters dönüyordu parmağımı boğazına soktum. Bir suni teneffüs yaptım. Yarı yoldan geri çevirdik hayvanı. Yangın herhalde elektrik sigortasından çıktı.” dedi.

Şişli’de çıkan yangında esnaf yanmak üzere olan kediyi kurtardı VİDEO







