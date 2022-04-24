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    Şişli'de çöken yol, kanalizasyon kokusu yaydı

    6 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki yol çökmesinin ardından sokak trafiğe kapatılırken, yayılan kanalizasyon kokusu çevredekilere rahatsızlık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 16:13
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    Şişli'de çöken yol, kanalizasyon kokusu yaydı

    İstanbul Şişli'deki Esentepe Mahallesi Kır Gülü Sokak’ta saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol çöktü.

    Yolda meydana gelen çöküntünün uzunluğu 6 metre olarak ölçülürken, derinliğinin 3 metre olduğu belirlendi.

    Trafiğe kapatılan sokakta kanalizasyon ve su borularının geçtiği alan belediye ekipleri tarafından kazıldı.

    Çevreyi kanalizasyon kokusu sardı

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, yaptıkları incelemede kanalizasyon hattının su sızdırdığını tespit etti. Çevreyi kanalizasyon kokusu sararken, olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen henüz göçüğün kapatılması için bir çalışmaya başlanmaması dikkat çekti.

    Şişli'de çöken yol, kanalizasyon kokusu yaydı ViDEO

    Şişli de çöken yol, kanalizasyon kokusu yaydı #1

    "Alttan kanalizasyon geçiyor"

    Yolun çöktüğü sokakta yaşayan bir vatandaş, "Arabalar geçerken dün çöktü, yolu kapattılar. Bayağı büyük bir göçük var. Bir iki saat sonra çalışmaya geldiler. Altı boş olduğu için çöktü. Alttan kanalizasyon geçiyor. Şu anda hiçbir çalışma yok. Kapatılması için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    İHA'ya konuşan bir başka semt sakini ise, "Toprak kaydı yeraltı suları nedeniyle. Asfalt altında boşluk oluştu. Arabalar geçerken de çöktü. Ben bayağı şaşırdım, bu kadar olacağını düşünmüyordum" şeklinde konuştu.

    Şişli de çöken yol, kanalizasyon kokusu yaydı #2

    "Buradan biri geçse cinayet olurdu"

    Motoruyla sokaktan geçmeye çalışan bir genç, "Şaşırdım ben de, bayağı çökmüş yani. Tehlikeli bir olay. Buradan biri geçse o esnada cinayet olurdu yani" dedi.

    Şişli de çöken yol, kanalizasyon kokusu yaydı #3


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