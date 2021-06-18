Euro
10.3775
-0.19%
Dolar
8.7314
0.14%
Altın
498.39
0.25%
Borsa
1.391
-1.63%
Bitcoin
319.062
-5.12%
EXEN Coin
30.47
-6.21%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Şişli'de çukura otomobil düştü

    Görevliler tarafından 2 aydır onarılmayan ve kum dökülerek üstü kapatılan çukura düşen otomobilin kurtarılma anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 18:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de çukura otomobil düştü

    İstanbul'un Şişli ilçesinde Ecza Sokak ile Atom Sokak’ın kesiştiği noktada yaklaşık iki ay önce meydana gelen göçük bir türlü onarılmadı.

    ÜSTÜNÜ KUMLA KAPATTILAR

    Ancak vatandaşların yoğun şikayeti üzerine dün bu noktaya gelen görevliler göçüğü kum ile doldurarak ayrıldı.

    OTOMOBİL ÇUKURDA MAHSUR KALDI

    Yolu kullanan sürücünün otomobili, yağmurla birlikte yumuşayan çukura düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde sürücünün çukura düşen otomobilini yağmur altında çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

    Şişli'de çukura otomobil düştü VİDEO


    Şişli de çukura otomobil düştü #1

    Şişli de çukura otomobil düştü #2

    Şişli de çukura otomobil düştü #3

    Şişli de çukura otomobil düştü #4

    Şişli de çukura otomobil düştü #5

    Şişli de çukura otomobil düştü #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir