Görevliler tarafından 2 aydır onarılmayan ve kum dökülerek üstü kapatılan çukura düşen otomobilin kurtarılma anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde Ecza Sokak ile Atom Sokak’ın kesiştiği noktada yaklaşık iki ay önce meydana gelen göçük bir türlü onarılmadı.

ÜSTÜNÜ KUMLA KAPATTILAR

Ancak vatandaşların yoğun şikayeti üzerine dün bu noktaya gelen görevliler göçüğü kum ile doldurarak ayrıldı.

OTOMOBİL ÇUKURDA MAHSUR KALDI

Yolu kullanan sürücünün otomobili, yağmurla birlikte yumuşayan çukura düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sürücünün çukura düşen otomobilini yağmur altında çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Şişli'de çukura otomobil düştü VİDEO























