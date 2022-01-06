Girdiği kuyumcudaki tezgahtarın dalgınlığından faydalanan hırsız, 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 çeyrek altını çaldı. Yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün saat 13.00 sıralarında İstanbul Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir kuyumcuya gelen şahıs, bir yandan sigara içerken diğer yandan da tezgahtarla sohbet etmeye başladı.

Bir süre sonra tezgahtar, içeriye giren bir müşteriyle ilgilenmeye başladı.

11 ÇEYREK ALTIN ÇALDI

Bunu fırsat bilen şahıs, tezgahta duran yaklaşık 15 bin lira değerindeki yeni dökülmüş 11 adet çeyrek altını çaldı.

Şahıs ardından kuyumcudan hızla çıkarak kaçtı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.





TARLABAŞI'NDA YAKALANDI

Tezgahtar olayı fark etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelemeye alarak çalışma başlattı.





ŞAFAK BASKINI YAPILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın K.A. olduğunu tespit eden Şişli polisi, otelde kaldığını belirledi. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’ndaki otele şafak baskını yapan polis ekipleri, K.A.’yı kıskıvrak yakaladı.

Şişli'de dalgınlıktan yararlanan hırsız, kuyumcudan 11 çeyrek altın çaldı VİDEO











BİR KISMINI HARCADI

Gözaltına alınan şahıs, altınları Fatih Kapalıçarşı’da bir kuyumcuda bozdurup, paraya çevirdiğini ve bir kısmını da harcadığını itiraf etti. Üstünden yaklaşık 9 bin lira çıkan şahıs, paralarla birlikte Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



