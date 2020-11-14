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    Şişli'de dede ile torununa silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

    Şişli'de dede ile torununa silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

    Dede ve torununa düzenlenen saldırının, bir apartman balkonundan sepetle sarkıtılan 2 silahla gerçekleştirildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 14.11.2020 - 16:46
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 18:09
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    İstanbul'un Şişli ilçesinde, 70 yaşındaki müteahhit Celal Seymener'e iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen baba ile oğlu tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

    ARAYA GİREN TORUNU DA YARALANDI

    Saldırıda dedesini korumak isteyen yine aynı ismi taşıyan 22 yaşındaki torunu Celal Seymener de yaralandı.

    Bacaklarından yaralanan dede torun hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

    ATEŞ EDEN İKİ KİŞİDEN BİRİ TUTUKLANDI

    Dede ve torunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheliler A.Y. ve oğlu H.Y. yakalandı.

    Mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.Y. tutuklanırken, oğlu H.Y..'nin ise 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı.

    SİLAHLAR BALKONDAN SEPETLE GÖNDERİLDİ

    Soruşturma sürerken saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kavganın taraflarından A.Y ile oğlu H.Y.'nin bir evin balkonundan sarkıtılan sepet içinden aldıkları silahla saldırı gerçekleştirdiği görülüyor.

    SİLAHLARI VEREN 2 KADIN SERBEST BIRAKILDI

    Sepetin iple sarkıtıldığı adrese savcılığın izniyle baskın düzenleyen emniyet ekipleri, evde N.K ile G.Y. adlı 2 kadını gözaltına aldı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne götürülen 2 kadın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

    Şişli'de dede ile torununa silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

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    Şişli de dede ile torununa silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı #5

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