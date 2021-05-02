Sivil polis memuru ile değnekçi arasında geçen pazarlık diyaloğu ardından karşısındaki şoförün mesleğini öğrenen değnekçi, şoke oldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, İstanbul Şişli'de değnekçilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde Şişli ilçesi Mim Kemal Öke Caddesi'nde O.K. isimli şahsın değnekçilik yaparak Macro Center önünde park eden araçlardan ücret talep ettiğini tespit etti.

ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Yakalanan şahıs, işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan adli işlem yapılmak üzere Harbiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Şişli'de değnekçi, şoförle pazarlık yaptı ViDEO







PAZARLIK ANI KAMERADA

Değnekçinin sivil polis ile para pazarlığı yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.



