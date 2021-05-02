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    Şişli'de değnekçi, şoförle pazarlık yaptı

    Sivil polis memuru ile değnekçi arasında geçen pazarlık diyaloğu ardından karşısındaki şoförün mesleğini öğrenen değnekçi, şoke oldu.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 16:45
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    Şişli'de değnekçi, şoförle pazarlık yaptı

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, İstanbul Şişli'de değnekçilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

    Ekipler tarafından yapılan denetimlerde Şişli ilçesi Mim Kemal Öke Caddesi'nde O.K. isimli şahsın değnekçilik yaparak Macro Center önünde park eden araçlardan ücret talep ettiğini tespit etti.

    ADLİ İŞLEM YAPILACAK

    Yakalanan şahıs, işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan adli işlem yapılmak üzere Harbiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

    Şişli'de değnekçi, şoförle pazarlık yaptı ViDEO

    Şişli de değnekçi, şoförle pazarlık yaptı #1

    PAZARLIK ANI KAMERADA

    Değnekçinin sivil polis ile para pazarlığı yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.

    Şişli de değnekçi, şoförle pazarlık yaptı #2

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