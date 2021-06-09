Şişli'de döviz bürosuna soygun girişimi

Tabancayla girdikleri döviz bürosunda soygun girişiminde bulunan 2 şüpheliden biri, iş yeri sahibi ve esnaf tarafından yakalandı.

Şişli Nişantaşı'nda kapüşon ve cerrahi maskeyle yüzlerini gizleyen iki şüpheli, bellerinden çıkardıkları tabancalarla döviz bürosuna girdi.

Şüphelilerden biri, tabancasını veznedeki kadına doğrultarak uzattığı poşete para koymasını istedi.

İŞ YERİ SAHİBİNİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Kadının soğukkanlı bir şekilde 'Ne parası, bana niye silah çekiyorsunuz?' demesi üzerine, diğer şüpheli yan tarafa geçerek kasanın giriş kapısına yönelmek istedi. O ana kadar hiçbir şeyden habersiz döviz bürosu önündeki bankta oturan yabancı uyruklu iki kişi, soygun girişimini fark ederek bağırmaya başladı. Bu sırada, üst kattaki ofiste oturan büro ortaklarından birinin de bağırması üzerine panikleyen şüpheliler geldikleri yönün aksine kaçmaya başladı.

KOVALAMACAYLA YAKALANDILAR

Şüphelilerden biri yaklaşık 1 buçuk kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanırken, diğeri izini kaybettirdi. Yakalanan şahıs, o sırada başka bir olay için orada bulunan polise teslim edildi.

SOYGUN GİRŞİMİ KAMERADA

Döviz bürosu çalışanının soğukkanlılığı sayesinde teşebbüste kalan soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şişli'de döviz bürosunu soymak isteyen şüpheliler