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    Şişli'de elektrik direğinin aracın üzerine devrilme anı

    Şişli'de bir otomobilin üzerine elektrik direği devrilirken, yoldan geçen bir kadın yaralandı.
    • İHA
    • 10.12.2020 - 17:20
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 18:02
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    Şişli'de elektrik direğinin aracın üzerine devrilme anı

    İstanbul'un Şişli ilçesi Ergenekon Caddesi'nde meydana gelen olayda, elektrik direği park halindeki aracın üzerine devrildi.

    SON ANDA KURTULDU

    Direk devrilmeden önce otomobilin yolcu koltuğundan inerek silecekteki notu alan kadın ise saniyelerle kurtuldu.

    Yoldan geçen başka bir kadın da hafif yaralandı.

    Yaralı kadına ilk müdahale, 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

    Şişli de elektrik direğinin aracın üzerine devrilme anı #1

    DİREK KALDIRILDI

    Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridi ile çevirerek, elektrik firmasına haber verdi. Çalışmaların ardından direk kaldırıldı.

    Aracın üzerine elektrik direği devrildi VİDEO

    Şişli de elektrik direğinin aracın üzerine devrilme anı #2

    Şişli de elektrik direğinin aracın üzerine devrilme anı #3

    Şişli de elektrik direğinin aracın üzerine devrilme anı #4

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