Şişli'de elektrik direğinin aracın üzerine devrilme anı

Şişli'de bir otomobilin üzerine elektrik direği devrilirken, yoldan geçen bir kadın yaralandı.

İstanbul'un Şişli ilçesi Ergenekon Caddesi'nde meydana gelen olayda, elektrik direği park halindeki aracın üzerine devrildi.

SON ANDA KURTULDU

Direk devrilmeden önce otomobilin yolcu koltuğundan inerek silecekteki notu alan kadın ise saniyelerle kurtuldu.

Yoldan geçen başka bir kadın da hafif yaralandı.

Yaralı kadına ilk müdahale, 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

DİREK KALDIRILDI

Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridi ile çevirerek, elektrik firmasına haber verdi. Çalışmaların ardından direk kaldırıldı.

Aracın üzerine elektrik direği devrildi VİDEO





