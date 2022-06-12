Engelli bir gencin telefonunu çalıp kaçmak isteyen kadın, yakalanınca soyunarak kurtulmak istedi ancak kaçarken komyonetin altında kaldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Mecidiyeköy Mahallesi'nde yolda yürüyen Serap Z., işitme engelli Serkan Y.'nin telefonunu çaldı.

Neye uğradığına şaşıran genç, kadını kovalamaya başladı. 26 yaşındaki adam, şüpheliyi cadde üzerinde yakalayıp telefonunu geri almaya çalıştı.

Soyunarak kurtulmak istedi

Yakalamasının üzerine Serap Z., cadde üzerinde güpegündüz soyunmaya çalışarak kurtulmak istedi. Başarısız olun kadın, kendini yerden yere atıp arabaların önüne atlamak istedi. Daha sonrasında Serkan Y., kendisine zor anlar yaşatan şüpheliyi yoldan alarak kaldırıma çıkarmak için sürükledi. Tekrar yola kaçan kadını bu kez de gençle birlikte bir başka vatandaş ellerinden ve ayaklarından tutarak götürmeye çalıştı.

Ortalığı ayağa kaldırdı

Fakat şahsın elinden kurtulan kadın, eline geçirdiği meyve bıçağıyla genci kolundan ve göz kapağından yaraladı. Kavganın devam ettiği esnada gencin elinden kurtulan kadın, kaçmaya çalışırken kendini Ahmet G.'nin idaresindeki kamyonetin önüne attı. Son anda fark eden sürücü, frene bastı ancak duramayarak kadını ezdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken ifadesi alınmak için emniyete götürülen şoförün zanlıdan şikayetçi olmadığı ifade edildi.

Şişli'de engelli genci soyan kadın hırsızın kaçma çabaları