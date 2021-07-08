Şişli’de eşi tarafından vurulan kadın, duruşmaya sedye ile getirildi

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan kadın, adliyeye sedye ile getirildi. Duruşma sonrası açıklama yapan kadın, “Adalet istiyorum, ayaklarımı geri istiyorum.” dedi.

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla 5 yerinden vuran tutuklu sanık Samet Mutlu'nun yargılaması başladı.

Samet Mutlu’nun iki ayrı suçtan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasına, şikayetçi Sabiha Mutlu sedye ile getirildi.

Samet Mutlu, koronavirüs olduğu gerekçesi ile duruşmaya katılamadı.

Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli'de yaşayan 8 sene önce Samet Mutlu (28) ile hayatını birleştiren Sabiha Mutlu (27), yaklaşık 1.5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Mahkemede 5 yaşındaki çocuğun velayeti annesine verilirken, haftada bir gün babası ile görüşmesine karar verildi.

KIZINI TESLİM ETMEDİ

23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmedi.

Kızını almak için Sabiha Mutlu'ya tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etti.

İKİ BACAĞINDAN VE ELİNDEN YARALANDI

Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığılsa da Samet Mutlu ateş etmeye devam etti.

Sabiha Mutlu, iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaralandı.

11 YILDAN 20 YILA KADAR CEZA TALEP EDİLDİ

Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'silahla tehdit' suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

“BEN ADALET İSTİYORUM”

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan Sabiha Mutlu şu sözleri kaydetti:

“Ben adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum. Ben engelli kalacağım, yatalağım. Ben cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum. Televizyonda gördüğü gibi 'işte bak 3 sene yatmış çıkmış, bende seni vururum' evliliğim boyunca öldürmek için bana teşebbüs etti.

Şişli’de eşi tarafından vurulan kadın, duruşmaya sedye ile getirildi VİDEO



“SİLAH ÇEKTİ POLİS KURTARDI”

Bıçakla yatırdı, kızım kurtardı. Silah çekti polis kurtardı. Ceza alsın istiyorum. En üstten ceza alsın istiyorum ki diğerlerine de örnek olsun. Diğer kadınlar da böyle bu şekilde şiddet görüyor.”





“ANNENE KURŞUN SIKACAĞIM DEMİŞ”

Anne Sevgi Bircan ise olay gününü şu ifadelerle anlattı:

“Kızım çocuğunu almaya gittiğinde silahını hazırlayıp kızımı beklemiş. Torunum Azra' ya demiş ki 'Annene kurşun sıkacağım' demiş. Torunumu kızıma vermemiş. Sonra kızıma vurmuş ve arka arkaya ateş etmeye başlamış.

“ELİ YERİNE BEYNİNDEN VURULACAKTI”

Kızım eliyle kafasını korumuş yoksa eli yerine beyninden vurulacaktı. Komşular çevreden saksı fırlatmış onun üstüne durdurmak için. Kızım ile henüz boşanmamışlardı, davaları devam ediyordu.





“SABAHLARA KADAR ÖLÜYORUM ANNE DİYE AĞLIYOR”

Eğer komşular saksı atmasa kızımı öldürecekti. Zaten 'Seni öldüreceğim, kurtuluşun yok' diyormuş. Tam iki ay oldu. Kızım şu an tuvalete bile kendisi gidemiyor. Kızımın sinir ağrıları çok fazla sabahlara kadar ağlıyor. Doktor ağrıları geçmez kolay kolay diyor. Sabahlara kadar ölüyorum anne diye ağlıyor.”