Şişli'de, eşini felç bırakan kocanın 20 yıla kadar hapsi istendi

Boşanma aşamasındaki eşi Sabiha Mutlu'ya kurşun yağdırıp felç bırakan Samet Mutlu'nun, 15 yıldan 25 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdıran Samet Mutlu’nun (28) yargılanmasına devam edildi.

20 yıla kadar hapisle yargılanan Mutlu’nun davası, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Eşinin saldırısından sonra felç kalan Sabiha Mutlu (27), duruşmaya tekerlekli sandalyesi ile katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu dava duruşmasına Samet Mutlu, ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden katılım sağladı.

“BANA KURUSIKI SAMET DEDİ”

İlk kez savunma yapan tutuklu sanık Samet Mutlu şu sözleri kaydetti:

“Sabiha, kızımı almak için kız kardeşim Azra’yı aradı. Kısa süre sonra evimin önüne gelerek beni aşağı çağırdı. Aşağı indim. ‘Nasılsın’ dedim cevap vermedi. Bana kısa ve soğuk cevaplar veriyordu. 'Kızımız dışında beni arama' dedi. Ben de 'ben seni ne zaman rahatsız ettim' diye sordum. Ben gülerek cevap verince, 'gülme biraz erkek ol' dedi, omzumdan iterek. Ben de tokat attım. Bu sefer sesini daha çok yükselterek bağırmaya başladı. Yukarı çıktım. Bana, ‘kurusıkı Samet’ dedi. Ben de bu söze takıntılıyım belirtmek isterim. Arabamdan silahımı aldım havaya ateş ettim. Birkaç el daha ateş ettim. 5 saniye sürdü Sabiha yere düştü. Kaçmadım, kendim teslim oldum. Eşimden özür diliyorum, pişmanlığımı dile getirmek istiyorum."





“OLMAYAN ŞEYLERİ OLMUŞ GİBİ SÖYLÜYOR”

Müşteki Sabiha Mutlu ise beyanında şu ifadeleri kullandı:

“Yalan söylüyor. İlk verdiği ifade doğru. Yukarıdan biri saksı atınca iki el havaya da ateş etti. Olmayan şeyleri burada olmuş gibi söylüyor. Bizim ağız tartışmamız olmadı. Direkt bana karnından silahı çıkarıp sıktı. Havaya ateş etme söz konusu değil. Dedikodulardan etkilenmiş.” Sabiha Mutlu’nun kızının her şeyi gördüğünü belirten avukatı, pedagog eşliğinde çcouğun dinlenilmesini talep ettiklerini söyledi.

15 YILDAN 25 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Sanığın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şişli'de, eşini felç bırakan kocanın 20 yıla kadar hapsi istendi VİDEO



DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık ile avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

“İSMİNİ DAHA ÖNCE HİÇ DUYMADIĞIM KİŞİLERİ HAKİMİN ÖNÜNE ÇIKARDILAR”

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Sabiha Mutlu, yaşadıkları şu sözlerle anlattı:

“Sesimi duyurabildim. Yani bir adamın, beni sokak ortasında, sokağa çıkma yasağında kör noktaya getirip öldürmek için sıktığı silahla yaralandım, felç kaldım. Ben bu hale geldim, beni öldürmeye çalıştı. Çok şükür sesimi duyurabildim. İlk önce görgü tanığına tamamen bir ifade söylettirmiş karşı taraf, olmayan beyanlarda bulundurdular. Tanımadığım, ismini daha önce hiç duymadığım kişileri uydurup savcının, hakimin önüne çıkardılar. Şahidin karakoldaki ifadeleriyle şimdiki verdiği ifadeler tamamen çelişkili ve farklı.

“BU TİP İNSANLAR 1-2 SENE YATIP ÇIKACAKLARINI DÜŞÜNMESİN ARTIK”

Kesinlikle daha ağır cezalar sunulmalı ki bu tip insanlar 2, 3, 5 ay ya da 1-2 sene yatıp çıkacağını düşünmesin artık. Ben ne ilkim ne sonum. Şiddete kim meyilliyse kendini frenlemeyi bilecek.

“BENİ KÖR NOKTAYA GETİRİP ÜZERİNE KURŞUNLARI YAĞDIRDI”

Hepimizin değerleri var, saygı duydukları şeyler var, evlatlarımız var. Ben evladım için yaşamak istiyorum. Ben evladımı bugün okula götüremiyorum, okuldan alamıyorum. Bizi maddi ve manevi olarak bitirdiler. Şimdi de yargılarıma, değerlerime kadar uzanacak bir dilleri var, yeter ki ağır tahrikten yararlansın. Çok şükür şu ana kadar böyle bir şey olmadı, dilerim bundan sonra da olmaz. Beni sokağın ortasında çocuğumu almak isterken, çocuğumu almak için gittiğim yerde beni kör noktaya getirip üzerime kurşunları yağdırdı.

“ÇIKARSA ÖLDÜRMEKTEN BAŞKA HİÇBİR AMACI OLAMAYACAK”

Eğer çıkarsa öldürmekten başka da hiçbir amacı olmayacak. Bu cezaları diğer kadınlar için de vermemiz gerekiyor. Şiddet çözüm değil ki. Beni bugün sakat bıraktı, ben bugün yürüyemiyorum. Öbürü konuşamıyor, öbürü yatağa bağlı, aldıkları ceza 3 sene, 5 sene. Çıktığında zaten devamını yapıyor, yapmasa bile beni bitirdi ben artık yürüyemiyorum ki.

“ZATEN SÜREKLİ TAHRİK OLAN, ARTI SEBEP ARAMAYAN BİRİ”

Benim ayaklarım yok. Benim artık bedenimden üstü var. Ben anneyim ya. Ben çocuğumu büyütmek istiyorum. Ben bir çocuk getirdim dünyaya, bütün sorumluluklarıyla yerine getirmek istiyorum ama bu umurunda olmayan, umursamayan bir baba, madde bağımlısı ve geçimini de madde satarak sağlayan ve üzerine bir sürü suç dosyası olan bir adam. Zaten suça meyilli, zaten bunun tahrik edilmesi veya başka bir şey yapılmasına gerek yok ki. Zaten tahrik kendi. Kendi zaten sürekli her şeye tahrik olan, artı bir sebep aramayan biri.

“DEVLET BENİ KORUSUN Kİ KIZIMI BÜYÜTEBİLEYEİM”

O gün kızımı almaya gittim, hiçbir şey demeden sadece ‘sen benden kızımı ister misin’ dedi tokadı attı ve kurşunları yağdırdı. Devlet beni korusun ki kızımı büyütebileyim, bedenimin yarısıyla geri kalan hayatımı yaşamaya ve kızımı büyütmeye çalışıyorum. Tek dileğim bu ve ne olur cezalar daha ağırlaştırılsın. Kimsenin beni sakat bırakmaya veya başka birini öldürmeye hakkı yok. Beni devlet korusun istiyorum, başka hiçbir isteğim yok ne maddi ne manevi. Ben hepsini geçtim, sadece devlet beni korusun yeter.”

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli’de yaşayan ve 8 yıl önce Samet Mutlu ile evlenen Sabiha Mutlu, yaklaşık 1.5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vererek, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı.

23 Mayıs Pazar günü Samet Mutlu, annesine kızını teslim ederken önce tokat attı ardından Samet Mutlu’ya ateş etti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığıldığında ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu’yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu’nun ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘silahla tehdit’ suçlarından 11 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.