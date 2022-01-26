Boşanmak isteyen eşini öldürmekle tehdit edip kendisine engel olmak isteyen kayınpederini silahla yaralayan Eren B., olay yerinden kaçtı. Eren B., bekçilerin kovalamacası sonucu yakalandı.

İstanbul Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde, kendisinden boşanmak isteyen eşi İ.B.’yi sürekli öldürmekle tehdit eden Eren B., akşam saatlerinde eşi İ.B.’nin ve ailesinin bulunduğu eve geldi.

Eşini öldürmekle tehdit eden Eren B., hakaretler yağdırdığı sırada olaya müdahale etmek isteyen kayınpederi Mehmet H. ile tartışmaya başladı.

KAYINPEDERİNİ VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında çıkan kavgada, Eren B. silahını çıkararak kayınpederini boynuna ateş edip yaraladı.

Olayın ardından saldırgan, yaralı kayınpederi ve eşini evde bırakıp koşarak uzaklaştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TELEFONDA TEHDİT ETTİ

Kayınpederini vuran Eren B. ise sonrasında eşi İ.H’yi telefonla arayıp eşini ve çocuğunu da öldüreceğini söyledi. Tehditlerine devam eden saldırganı yakalamak için Şişli polisi, geniş çaplı uygulama yaptı.

ARAMALAR YAPILDI

Saldırganın bulunabileceği bütün mekanlarda, metruk binalar dahil kahvehaneler, kıraathaneler gibi yerlerde aramalar gerçekleştirildi. Aynı zamanda tehditlere maruz kalan kadının evinin çevresinde 24 saat boyunca nöbet tutan Şişli polisi, Eren B.’nin yakalanması için büyük çaba sarf etti. Yakalama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, baskın yapılan bir adreste 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KOVALAMACA YAŞANDI

Farklı kılık kıyafetler ile saklanmaya çalışan saldırgan Eren B., Mecidiyeköy’de kendisini fark eden polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca esnasında durdurduğu bir taksiye binmek isteyen saldırgan, bekçiler tarafından yakalandı.

Yaşanan anlar, kameralara yansıdı.

Şişli’de eşini ölümle tehdit edip kayınpederini vuran saldırgan yakalandı VİDEO



26 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yakalandığı sırada da üzerinde yaklaşık 3.6 gram uyuşturucu madde bulunan Eren B.’nin, emniyette 12 adet “uyuşturucu madde kullanmak”, 2 adet “uyuşturucu madde ticareti”, 5 adet “tehdit” ve “hakaret”, 1 adet “görevli memura mukavemet” ve 6 adet de “kasten yaralama” olmak üzere 26 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bekçilerin yakaladığı saldırgan Eren B.’nin olayda kullandığı suç aleti olan tabanca da ele geçirildi. Emniyete götürülerek ifadesi alınan ve adli işlemleri yapılan suç makinesi Eren B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.