Euro
15.67
0.18%
Dolar
13.80
0.00%
Altın
839.53
-0.49%
Borsa
2039
1.07%
Bitcoin
539.052
4.26%
BTXN Coin
39.82
4.18%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Şişli'de eşini rehin alan şahsa operasyon düzenlendi

    Boşanma aşamasında olduğu eşinin evini basıp, içeridekileri de rehin alan şahıs için emniyet ekipleri seferber olurken, rehin alan adamın silahla vurulduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 12:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de eşini rehin alan şahsa operasyon düzenlendi

    İstanbul'un Şişli ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı evi silahla bastı.

    EŞİNİ VE EVDEKİLERİ REHİN ALDI

    Evdekileri rehin alan kişiyi ikna etmek için çok sayıda polis seferber oldu.

    REHİN ALAN ŞAHIS SİLAHLA VURULDU

    Özel harekat polisleri de bölgede önlemler aldı. Bu sırada 2 el silah sesi duyuldu.Eşi ve evdekileri rehin alan kişinin vurulduğu belirtildi.

    Şişli de eşini rehin alan şahsa operasyon düzenlendi #1

    Şişli de eşini rehin alan şahsa operasyon düzenlendi #2

    Şişli de eşini rehin alan şahsa operasyon düzenlendi #3

    Şişli de eşini rehin alan şahsa operasyon düzenlendi #4

    Şişli de eşini rehin alan şahsa operasyon düzenlendi #5

    Şişli de eşini rehin alan şahsa operasyon düzenlendi #6


    İlginizi Çekebilir

    Ovit Tüneli'nde iki mevsim bir arada
    Yaşam

    Ovit Tüneli'nde iki mevsim bir arada

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 23 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 23 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Görüş Bildir