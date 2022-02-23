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- Şişli'de eşini rehin alan şahsa operasyon düzenlendi
Şişli'de eşini rehin alan şahsa operasyon düzenlendi
Boşanma aşamasında olduğu eşinin evini basıp, içeridekileri de rehin alan şahıs için emniyet ekipleri seferber olurken, rehin alan adamın silahla vurulduğu öğrenildi.
- DHA
- 23.02.2022 - 12:49
- Güncelleme : 23.02.2022 - 12:51
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı evi silahla bastı.
EŞİNİ VE EVDEKİLERİ REHİN ALDI
Evdekileri rehin alan kişiyi ikna etmek için çok sayıda polis seferber oldu.
REHİN ALAN ŞAHIS SİLAHLA VURULDU
Özel harekat polisleri de bölgede önlemler aldı. Bu sırada 2 el silah sesi duyuldu.Eşi ve evdekileri rehin alan kişinin vurulduğu belirtildi.