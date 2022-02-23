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Şişli'de eşini rehin alan şahsa operasyon düzenlendi

Şişli'de eşini rehin alan şahsa operasyon düzenlendi

Boşanma aşamasında olduğu eşinin evini basıp, içeridekileri de rehin alan şahıs için emniyet ekipleri seferber olurken, rehin alan adamın silahla vurulduğu öğrenildi.