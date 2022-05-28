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    Şişli'de eski erkek arkadaşının katlettiği genç kadın defnedildi

    4 katlı binada eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 28 yaşındaki kadın memleketi İzmir'de toprağa verildi.
    • 28.05.2022 - 15:53
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    Şişli'de eski erkek arkadaşının katlettiği genç kadın defnedildi

    Şişli Fulya Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede Yavuz Selim Bektaş (34), Beril Varol ve Ömer Akın (29) dün sabah ölü bulundu.

    Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş’ın, eski kız arkadaşı Beril Varol ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürüp yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Cenaze İzmir'e getirildi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde mühendis olan Beril Varol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından bugün ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.

    Varol için Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Beril Varol’un ailesi, akrabaları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

    Şişli de eski erkek arkadaşının katlettiği genç kadın defnedildi #1

    Genç kadın toprağa verildi

    Cenazede baba Cüneyt Varol, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Beril Varol, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Şişli de eski erkek arkadaşının katlettiği genç kadın defnedildi #2

    Şişli de eski erkek arkadaşının katlettiği genç kadın defnedildi #3

    Şişli de eski erkek arkadaşının katlettiği genç kadın defnedildi #4

    Şişli de eski erkek arkadaşının katlettiği genç kadın defnedildi #5

    Şişli de eski erkek arkadaşının katlettiği genç kadın defnedildi #6

    Şişli de eski erkek arkadaşının katlettiği genç kadın defnedildi #7

    Şişli de eski erkek arkadaşının katlettiği genç kadın defnedildi #8

    Şişli de eski erkek arkadaşının katlettiği genç kadın defnedildi #9


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    DB