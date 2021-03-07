Bir ticaret merkezinde tartıştığı şahıs tarafından aşağı atılan İlyas Demirci, 11'inci kata düşerek yaralandı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı bir ticaret merkezine gelen 21 yaşındaki Ç.B. isimli şahıs, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12. kattan aşağı attı.

Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11'inci kata düşen Demirci, hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın vücudunda kırıklar tespit edildi.

O ANLAR KAMERADA

Ç.B.'yi ilk defa gördüğünü ve saldırı sebebini anlamadığını belirten Demirci, şikayette bulunduğunu söyledi.

Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"TAKİP EDİP SALDIRDI"

Ç.B. tarafından bir süre takip edildiğini anlatan Demirci, şunları söyledi:

“13. katta bulunan iş yerimden tuvalete gitmek için çıktım. İsmini olay nedeniyle öğrendiğim Ç.B. isimli şahsı gördüm. Şahsın dış görünüşünü gördüğümde problemli bir eşkal olduğunu düşünerek karşılaşmamak için bir alt kattaki tuvalete gittim. Tuvaletten çıktığımda Ç.B.’nin beni takip ettiğini gördüm. Arkamı döndüğümde bana küfürler etmeye başladı ve beni darbetti.

Şişli'de esnafa saldırıp, 12. kattan aşağı attı ViDEO







"KUCAKLAYIP AŞAĞI ATTI"

Ben kendimi savunmak için şahsı engellemeye çalıştım fakat bana vurarak korkuluklara kadar getirdi. Beni kucaklayarak aşağıya attı. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Hastanede bacağımda 4 tane kırık, kalça kemiğimde kırıklar ve kulağımda hasar olduğunu öğrendim. İşitme kaybı yaşıyorum. İç kanamam olduğu da raporlarla mevcuttur. Ben bu şahsı ilk kez olay nedeni ile gördüm."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.