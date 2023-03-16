Şişli'de fahiş kira zammı! Ev sahibi önce baltayla ardından bıçakla saldırdı Yaşanan ev kirası tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Ev sahibinin, üç kat zam istediği kiracısına baltayla saldırdığı ifade edildi.

Bitmeyen ev sahibi ve kiracı kavgalarına geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Son 1 yıldır ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan kira tartışmaları korkutan boyutlara ulaştı.

Ev sahiplerinin fahiş kira istekleri ölümle sonuçlanan kavgalara kadar uzadı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir yeni kavga daha meydana geldi.

8 yıldır kiracı olan 51 yaşındaki Tina Ocal, ev sahibi Cemal K.'nin evi boşaltması için baltayla ve bıçakla saldırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

3 kat zam yapmak istedi

70 yaşındaki Cemal K.'nin 3 bin lira olan kiraya 15 bin lira zam teklifini kabul etmediğini ifade eden Ocal, ev sahibinin baltayla kapısına dayandığını anlattı.

Cemal K.'nin evine girerek baltayla saldırdığını, annesiyle birlikte çığlık atarak yardım istediklerini dile getiren Ocal, zorla dışarı çıkartıldığını belirtti.

Ev sahibi bıçakla saldırdı

Polis ekiplerine ihbarda bulunduklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Tina Ocal , olayın ardından bu kez de bıçakla saldırdığını ifade etti.

Saldırılar nedeniyle can güvenliği olmadığını anlatan Ocal, evden çıkmaya karar verdiklerini bildirdi.

"Baltayla saldırmaya çalıştı"

Kiralarını düzenli ödediklerini ve 8 yıllık kiracı olduklarını belirten Ocal şu şekilde konuştu:

Şu an 3 bin liraya oturuyordum. Mal sahibi yılbaşında beni aradı, '15 bin lira istiyorum' dedi. Biz de böyle bir ödeme yapamayacağımızı söyledik. Kendisine en fazla 7 bin lira verebileceğimizi söyledik.



Haziran ayında kontrat yenileniyor. 10 sene oturma hakkımız olduğu için de kanunen böyle bir şey yapamayacağını söyledim.



Kabul etmedi. Mezeci olarak yarı zamanlı çalıştığım dükkana gelip beni tehdit ederek, 'Ben kanun tanımam gelir sıkarım' dedi. Kendisini ciddiye almadım. Günler sonra bize ihtarname gönderdi. Daha sonra 70 yaşındaki babası kapıyı çaldı. Yaşlı olduğu için kapıyı açtık, normal konuşuyordu, daha sonra beni duvara itti. Arkasından kocaman bir balta çıkardı. Baltayla saldırmaya çalıştı. Canımı zor kurtardım. Polisi çağırdım. Kendisini dışarı çıkardık, eşi içeride kaldı. Ardından kapıyı kilitledim. Polise, içeride kalan eşini rehin aldığımızı söyledi. Öyle bir şey söz konusu değil.

"Polise Yahudi olduğumuzu söyledi"

Sokağa çıkmaktan korktuğunu belirten Ocal sözlerine şöyle devam etti: