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- Şişli’de fren yerine gaza basan kadın sürücü acile girdi
Şişli’de fren yerine gaza basan kadın sürücü acile girdi
Özel bir hastanenin otoparkından çıkmak için manevra yapan sürücü, fren yerine gaza basınca, arabasıyla acil kapısına çarptı. Kadın sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
- DHA
- 19.10.2020 - 11:20
İstanbul’un Şişli ilçesi Darülaceze Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.H. adlı kadın, özel bir hastanenin acil girişinin yanında bulunan otoparktaki otomobile binerek hastaneden ayrılmak istedi.
H.H., otoparktan çıkmak için manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca, kontrolden çıkan otomobil acil girişinin kapısına çarptı.
KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU
Hastanede yatan bir yakınını ziyarete geldiği öğrenilen H.H., kazadan yara almadan kurtulurken, kapının sağ tarafında hasar oluştu.
Şişli’de fren yerine gaza basan sürücü acile girdi ViDEO
KADIN SÜRÜCÜ ŞOKE OLDU
Kaza sonrası şoke olan H.H., hastanenin güvenlik görevlilerince araçtan çıkarılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İNCELEMENİN ARDINDAN KALDIRILDI
Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil, kaza yerinden kaldırıldı.