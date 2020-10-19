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    Şişli’de fren yerine gaza basan kadın sürücü acile girdi

    Özel bir hastanenin otoparkından çıkmak için manevra yapan sürücü, fren yerine gaza basınca, arabasıyla acil kapısına çarptı. Kadın sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 11:20
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    Şişli’de fren yerine gaza basan kadın sürücü acile girdi

    İstanbul’un Şişli ilçesi Darülaceze Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.H. adlı kadın, özel bir hastanenin acil girişinin yanında bulunan otoparktaki otomobile binerek hastaneden ayrılmak istedi.

    H.H., otoparktan çıkmak için manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca, kontrolden çıkan otomobil acil girişinin kapısına çarptı.

    KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU

    Hastanede yatan bir yakınını ziyarete geldiği öğrenilen H.H., kazadan yara almadan kurtulurken, kapının sağ tarafında hasar oluştu.

    Şişli’de fren yerine gaza basan sürücü acile girdi ViDEO

    KADIN SÜRÜCÜ ŞOKE OLDU

    Kaza sonrası şoke olan H.H., hastanenin güvenlik görevlilerince araçtan çıkarılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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    İNCELEMENİN ARDINDAN KALDIRILDI

    Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil, kaza yerinden kaldırıldı.

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