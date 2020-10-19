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Şişli’de fren yerine gaza basan kadın sürücü acile girdi

Şişli’de fren yerine gaza basan kadın sürücü acile girdi

Özel bir hastanenin otoparkından çıkmak için manevra yapan sürücü, fren yerine gaza basınca, arabasıyla acil kapısına çarptı. Kadın sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.