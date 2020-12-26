Şişli'de, fren yerine gaza basan sürücü iş yerine daldı

Şişli'de, fren yerine gaza basan sürücü iş yerine daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, fren yerine gaza basınca kazalar peş peşe geldi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Feriköy Baruthane Caddesi'nde kiralık olduğu öğrenilen 34 RH 9520 plakalı otomobille seyir halinde olan kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

Arabayı kaldırımdan çıkaran sürücü bir süre sonra fren yerine gaza bastı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Birden hızlanan otomobil yolun sağındaki kaldırıma çarptı. Panikleyen sürücü tekrar caddeye yönelmek isterken, bu kez de yolun karşısındaki kaldırıma çarptı. Park halindeki bir motosiklete vuran otomobil daha sonra kaldırımdaki ağacı altına alarak, bir iş yerinin camekanından içeri girdi.

Bu sırada içeride oturan iş yeri sahibi Ahmet Öztürk, otomobili son anda fark ederek kaçtı. Kendini yere atarak olası bir ölümden kurtulan Öztürk, hafif şekilde yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası panikleyen sürücü, yardıma koşan vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Gözaltına alınan sürücü, ifade vermek için polis merkezine götürüldü. Yaralı Ahmet Öztürk ise ambulansla kaldırıldığı hastanede, ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

"BARİYERLERE ÇARPINCA TELAŞ YAPTI"

Kazayı görerek yardıma koşan Nazar Aydemir, "Sokaktan döndü kızcağız. Sağ taraftaki bariyere çarpınca telaş etti. Oradan yola çıkmak isterken direkt geldi; ağacı, motoru alıp cama yapıştırdı. Dükkan sahibinin kulağından hafif bir kan geliyordu. Biraz da ayağı aksıyordu. Ambulansla hastaneye götürüldü. Arka kapıdan kızcağızı aldık dışarı, komşulara bıraktık heyecanı gitsin diye." diye konuştu.

"BİR SÜRE KENDİME GELEMEDİM"

Olay anını anlatan Ahmet Öztürk "Bir aracın üzerime doğru geldiğini gördüm. Sürücü önce sağ kaldırıma çıktı. Orada direksiyon hakimiyetini kaybedip sola üstüme doğru geldi. Kaldırımda motosiklet ve ağaç vardı. Onlar aracın süratini yavaşlattı ama yine de dükkanın içine girdi. Ben büyük şok yaşadım. Bir süre kendime gelemedim." dedi.