Şişli'de gece kulübü önünde cinayet: 5 gözaltı

Taciz iddiasıyla yaşanan tartışma sonucu gece kulübü işletmesinin öldürüldüğü olayla ilgili 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'deki bir gece kulübünde 25 Mart 2022 tarihinde sabaha karşı meydana gelen olayda, yan masada oturan bir kadına tacizde bulundukları iddiasıyla çalışanlar tarafından dışarı atılan 5 kişi, kısa süre sonra geri geldi.

Bar işletmecisi ve çalışanlarıyla mekan önünde yaşanan kavgada, gece kulübünün işletmecisi Gıyasettin Gümüş hayatını kaybetti.

1 ölü, 2 yaralı

DHA'nın haberine göre; Sefa Ş. ve Mehmet A. adlı çalışanlar da çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Cinayet şüphelileri gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, olayın iş yeri güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntü kayıtlarından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Doğukan K.K.(24), Mert P.(20), Dorukan K.(28) Toygun T.(32) ile İlker B.(21) gözaltına alındı.

12 kez gözaltına alındıkları öğrenildi

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Doğukan K.K.'nin daha önceden 9 kez, Mert P.'nin 4 kez, Dorukan K.'nin 7 kez, İlker B.'nin ise 12 kez gözaltına alındıkları tespit edildi.

5 kişi adliyeye sevk edildi

Yapılan soruşturma sonucu olayda silahı Doğukan K.K.'nin kullandığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

















