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    Şişli'de gecekondu yangını 4 binaya sıçradı

    Yayla Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, bitişiğindeki 4 binaya daha sıçradı. Vatandaşlar panik içinde kendilerini dışarı atarken, yangına itfaiye müdahale etti.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 23:36
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 23:36
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    Şişli'de gecekondu yangını 4 binaya sıçradı

    Şişli'de, saat 21.00 sıralarında Yayla Mahallesi Ceviz Sokak'ta bulunan bir gecekonduda yangın çıktı.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta bulunan gecekondudan dumanlar yükselmeye başladı.

    4 BİNAYA SIÇRADI

    Ardından yükselen alevler gecekondunun yanındaki 4 binaya daha sıçradı. Kendilerini dışarı atan vatandaşlar yangına hortumla müdahale etti.

    Vatandaşlar birbirlerini uyararak bütün binaları panik içinde boşalttı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

    Şişli'de gecekondu yangını 4 binaya sıçradı VİDEO


    Şişli de gecekondu yangını 4 binaya sıçradı #1

    ÇEVRE İLÇELERDEN İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Bazı vatandaşlar, yangına hızlı müdahale edilmesi için itfaiye ekipleriyle birlikte hortumları taşıyarak çalışmalara katıldı. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında binalarda maddi hasar meydana geldi.

    Soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

    Şişli de gecekondu yangını 4 binaya sıçradı #2

    Şişli de gecekondu yangını 4 binaya sıçradı #3

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