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    Şişli'de genç kadına teşhircilik yapan şahıs, kıskıvrak yakalandı

    Mecidiyeköy’de bir mağazada çalışan kadına teşhircilik yapan şahsı, Şişli Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleri yüzlerce saatlik kamera görüntüsü izleyerek yakaladı.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 00:38
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    Şişli'de genç kadına teşhircilik yapan şahıs, kıskıvrak yakalandı

    Şişli Mecidiyeköy’de önceki gün saat 18.30 sıralarında, bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan üniversite öğrencisi Kübra S. (23), çocuk bölümünde reyon düzenlediği sırada arkasından bir kişinin arkasından geldiğini fark etmişti.

    Müşteri olduğunu düşündüğü şahsın giysilere baktığını gören genç kadın, işine devam etmiş ancak giysileri katladığı esnada arkasındaki kişinin garip hareketler sergilediğini hissederek şahsı kontrol etmişti.

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    MAĞAZADA GENÇ KIZA TEŞHİRCİLİK YAPMIŞTI

    Olayın ardından Kübra S., bir başka reyonda çalışan arkadaşına telefondan mesaj atarak arkasındaki şahsın hareketlerini takip etmesini istemiş ve bunu gören şahıs mağazadan çıkarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından mağazanın güvenlik kamerasını inceleyen Kübra S., eline aldığı giysileri siper eden şüphelinin kendisini takip ederek teşhircilik yaptığını görmüştü ve emniyete giderek şikayetçi olmuştu.

    Şişli de genç kadına teşhircilik yapan şahıs, kıskıvrak yakalandı #1

    ŞİŞLİ POLİSİ YÜZLERCE GÖRÜNTÜ İZLEYEREK YAKALADI

    Yaşananların ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Yapılan incelemeler sonucunda Şişli polisi şahsın önce eşkalini belirledi. Yaklaşık 2 gün boyunca gece ve gündüz yüzlerce görüntü izleyen ekipler, şahsın kimliğinin E.Ç. olduğunu tespit etti.

    Şişli de genç kadına teşhircilik yapan şahıs, kıskıvrak yakalandı #2

    ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Şahsın başka bir ilçede olduğunu belirleyen Şişli polisi, onlarca ekiple dar alan uygulaması yaparak şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

    Şişli de genç kadına teşhircilik yapan şahıs, kıskıvrak yakalandı #3


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