Şişli’de genç kız rayların arasına düştü

Hafif yaralı olarak kurtulan genç kız hastaneye kaldırılırken, rayların arasındayken üzerinden 2 vagonun geçtiği öğrenildi.

İstanbul’un Şişli ilçesi Mecidiyeköy metro istasyonunda bekleyen genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü.

Şans eseri rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti.

GENÇ KIZ RAYLARDAN ÇIKARILDI

Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Ardından rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla bekleme noktasına çıkartıldı.

Şişli metrosunda genç kız rayların arasına düştü ViDEO

ŞANS ESERİ KURTULDU

Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulan genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.