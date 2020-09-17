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    Şişli'de genç kız sevgilisini bıçaklayıp başında bekledi

    Şişli'de genç kız birlikte yürüdüğü erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından ambulans gelene kadar da yaralı arkadaşının yanından ayrılmadı.
    • DHA
    • 17.09.2020 - 12:18
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 12:18
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    Şişli'de genç kız sevgilisini bıçaklayıp başında bekledi

    Maçka Parkı içindeki Şişli Evlendirme Dairesi otoparkında meydana gelen olayda, isimleri öğrenilemeyen ve sevgili olduklarını belirten iki genç, parkta sarmaş dolaş yürüyordu.

    Genç kız henüz belirlenemeyen nedenle bir anda erkek arkadaşını iki yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

    Şişli'de genç kız sevgilisini bıçaklayıp başında bekledi VİDEO

    AMBULANSIN GELMESİNİ BEKLEDİ

    Yaralanan genç de o halde kız arkadaşının peşinden koştu. Ardından çift durarak parktaki bankta oturdu. Genç kız yaralı arkadaşının başında beklerken bir yandan sağlık ekiplerine haber verdi.

    Şişli de genç kız sevgilisini bıçaklayıp başında bekledi #1

    Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı genç, bıçaklayan genç kızın da bindiği ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Şişli de genç kız sevgilisini bıçaklayıp başında bekledi #2

    Şişli de genç kız sevgilisini bıçaklayıp başında bekledi #3

    Şişli de genç kız sevgilisini bıçaklayıp başında bekledi #4

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