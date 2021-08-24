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- Şişli'de gümüşçüyü oyalayan hırsızlar, telefon çaldı
Şişli'de gümüşçüyü oyalayan hırsızlar, telefon çaldı
Gümüşçüye giren 2 kişi, yüzük satma bahanesiyle oyaladıkları dükkan sahibinin masa üzerinde duran cep telefonunu çalarken, o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 24.08.2021 - 17:40
Geçtiğimiz ay İstanbul Şişli'deki Feriköy Mahallesi'nde iki kişi, pasajda bulunan gümüşçü dükkanına geldi.
Şüphelilerden biri, satmak istediğini söylediği yüzüğü parmağından çıkartıp iş yeri sahibine gösterdi.
İş yeri sahibi yüzükle ilgilenirken, diğer şüpheli masa üstünde bulunan cep telefonunu saniyeler içinde alarak cebine koydu.
MASA ÜSTÜNDE DURAN TELEFONUN OLMADIĞINI FARK ETTİ
İş yeri sahibinin yüzüğü alamayacağını söylemesi üzerine iki kişi dükkandan çıkarak, uzaklaştı. Bir süre sonra cep telefonunu masa üstünde bulamayan iş yeri sahibi güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
POLİSE İHBAR ETTİ
Görüntülerde, yüzük satmak isteyen kişilerden birisinin cep telefonunu alıp cebine koyduğu anlar yer aldı. Telefonu çalınan kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.