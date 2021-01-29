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Şişli'de günlük kiralanan evde cinayet: Saldırgan kaçtı

Şişli'de günlük kiralanan evde cinayet: Saldırgan kaçtı

Günlük kiralık evde kalan üç arkadaş arasında başlayan tartışma cinayet ile son buldu. Polis, arkadaşını vurup kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.