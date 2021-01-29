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- Şişli'de günlük kiralanan evde cinayet: Saldırgan kaçtı
Şişli'de günlük kiralanan evde cinayet: Saldırgan kaçtı
- DHA
- 29.01.2021 - 12:27
- Güncelleme : 29.01.2021 - 13:00
İstanbul’un Şişli ilçesi Mecidiyeköy semti Ağaoğlu Sokak’ta bulunan günlük kiralanan eve gelen üç arkadaş arasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Azeri uyruklu zanlı, Rasim Kocaman'a (44) silah ile ateş ederek kalbinden vurdu.
Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.
KOMŞULAR İHBAR ETTİ
Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EŞKALİ BELİRLENDİ
Cinayet sırasında evde bulunan kişi de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.