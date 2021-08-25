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    Şişli’de, hastaneye girip 250 bin liralık kanser ilaçlarını çaldı

    Girdiği hastanede, değeri 250 bin lirayı bulan kanser ilaçlarını çalan şahıs, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek bulundu. Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:52
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    Şişli’de, hastaneye girip 250 bin liralık kanser ilaçlarını çaldı

    İstanbul’da, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçen ay akşam saatlerinde hastanenin camından giren bir hırsız, etrafı kontrol etmesinin ardından ilaçların olduğu bölüme yöneldi.

    Etrafı kontrol eden hırsız, ilaç dolabının kapağını kırıp kanser ilaçlarını yanındaki çantaya doldurdu. Ayrılmadan önce etrafı önlükle silmeyi ihmal etmeyen hırsız, kayıplara karıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, şüphelinin camdan içeri girip kanser ilaçlarının olduğu dolabın kapısını zorladığı, değeri 250 bin lirayı bulan ilaçları çantaya doldurduktan sonra etrafı silip hastaneden ayrıldığı anlar yer aldı.

    Şişli’de, hastaneye girip 250 bin liralık kanser ilaçlarını çaldı #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Hırsızlık olayının fark edilmesi ile Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

    Şüphelinin eşkal bilgilerini tespit eden ekipler, kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarından da gidiş yönünü belirledi.

    Arşiv incelemesinde, şüphelinin A.C.Ş olduğu tespit edildi.

    A.C.Ş. isimli şüpheli, evinde gözaltına alındı.

    Şişli’de, hastaneye girip 250 bin liralık kanser ilaçlarını çaldı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şüpheli, Şişli Polis Merkezi’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

    A.C.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

    Şişli’de, hastaneye girip 250 bin liralık kanser ilaçlarını çaldı #3

    Şişli’de, hastaneye girip 250 bin liralık kanser ilaçlarını çaldı #4

    Şişli’de, hastaneye girip 250 bin liralık kanser ilaçlarını çaldı #5

    Şişli’de, hastaneye girip 250 bin liralık kanser ilaçlarını çaldı #6

    Şişli’de, hastaneye girip 250 bin liralık kanser ilaçlarını çaldı #7

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