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    Şişli'de hatalı dönüş kazası: 5 yaralı

    İstanbul Şişli'de bir otomobilin hatalı dönüş yapmaya çalıştığı sırada meydana gelen kazada, 2'si kadın 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 16.01.2022 - 06:23
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    Şişli'de hatalı dönüş kazası: 5 yaralı

    Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde, K.A.'nın kullandığı 14 DD 050 plakalı lüks otomobile, Levent Mahallesi Çayırçimen Sokak'tan Beşiktaş İstikametine doğru hatalı dönüş yaptığı sırada, Sarıyer istikametinden Beşiktaş istikametine doğru seyir halindeki H.Ö.'nün kullandığı 34 NE 4354 plakalı otomobil çarptı.

    2'Sİ KADIN 5 KİŞİ YARALANDI

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil yol kenarında bulunan yön levhasına çarparak durabildi. 14 DD 050 plakalı otomobilde sıkışan Yasemin B. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. İki otomobilde bulunan 2'si kadın 5 kişi yaralandı.

    Şişli de hatalı dönüş kazası: 5 yaralı #1

    Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi ve Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Şişli de hatalı dönüş kazası: 5 yaralı #2

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi, Beşiktaş istikametinde trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan otomobillerin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

     

     

    Şişli de hatalı dönüş kazası: 5 yaralı #3

    Şişli de hatalı dönüş kazası: 5 yaralı #4

    Şişli de hatalı dönüş kazası: 5 yaralı #5

    Şişli de hatalı dönüş kazası: 5 yaralı #6

    Şişli de hatalı dönüş kazası: 5 yaralı #7


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