Şişli’de, bıçaklı bir saldırgan tarafından tıp merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesi Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki bir tıp merkezine gelen Ramazan K., danışmaya hemşire Hayrünisa C. ile görüşmek istediğini söyledi.

Hemşirenin bulunduğu yeri öğrenen Ramazan K., 1'nci kata yöneldi.

Çıktığı katta dolaşırken Hayrünisa C.'yi koridorda gören Ramazan K., cebinden çıkardığı bıçağı hemşirenin boğazına dayayarak rehin aldı.

Şişli'de hemşire bıçakla rehin alındı VİDEO

HEMŞİRE KURTARILDI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Özel Harekatçıların da bulunduğu polis ekipleri, Ramazan K.'ye müdahale ederek hemşireyi kurtardı.

Yaklaşık yarım saat boyunca rehin alınan Hayrünisa C., kurtarıldıktan sonra fenalık geçirdi. Hafif şekilde yaralandığı tespit edilen hemşire ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ABLASINI RAHATSIZ EDİYORDU

Polis tarafından gözaltına alınarak Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine götürülen Ramazan K.'nın, bir süredir Hayrünisa C.'nin ablasını rahatsız ettiği, hakkında şikayet olmasına rağmen rahatsızlık vermeye devam ettiği iddia edildi.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Şişli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün saat 15.30 sıralarında ilçemiz Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde çalışan H.C. isimli sağlık personelinin, R.K. adlı şüpheli tarafından rehin alındığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda, saldırgan şahıs etkisiz hale getirilmiştir. Sağlık çalışanımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır.” denildi.