Şişli'de özel tıp merkezinde hemşire Hayrünisa C.'nin saldırgan Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki özel tıp merkezinde hemşire Haynünisa C., Ramazan K. tarafından bıçakla rehin alındı.

Hemşirenin çığlıkları üzerine dışarıya doğru koşan tıp merkezi çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi ve olay yerine özel harekat ekipleri dahil çok sayıda polis sevk edildi.

POLİSİN HAMLESİYLE HEMŞİRE KURTARILDI

Saldırganı uzun süre ikna etmeye çalışan polis ekipleri, Ramazan K.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak şahsı etkisiz hale getirdi.

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan 11 adet suç kaydının olduğu tespit edilen şüpheli Ramazan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de hemşirenin yaşadığı korku anları VİDEO













