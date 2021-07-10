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    Şişli'de hırsızlar, Türk bayrağına çalıntı antika sakladı

    Antikacıya farklı zamanlarda giren hırsızlar, çaldıkları antikaları koyacak bir çuval bulamayınca Türk bayrağına sarıp taşıdı. Esnaf, hırsızları polise teslim etti.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 11:18
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    Şişli'de hırsızlar, Türk bayrağına çalıntı antika sakladı

    Geçtiğimiz aylarda İstanbul Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde bulunan bir antikacıyı gözüne kestiren hırsızlar, cadde üzerinde dolaşarak keşif yaptı.

    Bir süre sonra dükkanın önüne gelen hırsızlar, dikkat çekmemek için kilidi kırıp bölgeden uzaklaştı.

    Zaman zaman işyerine geri dönen hırsızlar, parça parça antika malzemeleri çalmaya başladı.

    ÇALINTI ANTİKALARI TÜRK BAYRAĞINA SARDILAR

    İşyerine tekrar gelen hırsızlar, antika malzemeleri koymak için işyerinde taşımada kullanmak üzere çuval aradı. Çuval bulamayan hırsızlar, işyerindeki Türk bayrağına malzemeleri sarıp, sırtına alarak taşıdı.

    Şişli'de hırsızlar, Türk bayrağına çalıntı antika sakladı VİDEO

    Şişli de hırsızlar, Türk bayrağına çalıntı antika sakladı #1

    ESNAF, ŞİKAYETÇİ OLDU

    Olayın ardından görüntülerden şahısları tespit eden esnaf, dükkanın önünden geçen şahısları durdurarak sorguya aldı. Suçlarını itiraf eden şahısları esnaf, emniyete götürerek şikayetçi oldu.

    Şişli de hırsızlar, Türk bayrağına çalıntı antika sakladı #2

    ESNAFIN SORGUSU KAMERADA

    Karakolda ifadeleri alınan 2 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ve esnafın sorgusu ise kameralara yansıdı.

    Şişli de hırsızlar, Türk bayrağına çalıntı antika sakladı #3

    Şişli de hırsızlar, Türk bayrağına çalıntı antika sakladı #4

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