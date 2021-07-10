Antikacıya farklı zamanlarda giren hırsızlar, çaldıkları antikaları koyacak bir çuval bulamayınca Türk bayrağına sarıp taşıdı. Esnaf, hırsızları polise teslim etti.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde bulunan bir antikacıyı gözüne kestiren hırsızlar, cadde üzerinde dolaşarak keşif yaptı.

Bir süre sonra dükkanın önüne gelen hırsızlar, dikkat çekmemek için kilidi kırıp bölgeden uzaklaştı.

Zaman zaman işyerine geri dönen hırsızlar, parça parça antika malzemeleri çalmaya başladı.

ÇALINTI ANTİKALARI TÜRK BAYRAĞINA SARDILAR

İşyerine tekrar gelen hırsızlar, antika malzemeleri koymak için işyerinde taşımada kullanmak üzere çuval aradı. Çuval bulamayan hırsızlar, işyerindeki Türk bayrağına malzemeleri sarıp, sırtına alarak taşıdı.

Şişli'de hırsızlar, Türk bayrağına çalıntı antika sakladı VİDEO





ESNAF, ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından görüntülerden şahısları tespit eden esnaf, dükkanın önünden geçen şahısları durdurarak sorguya aldı. Suçlarını itiraf eden şahısları esnaf, emniyete götürerek şikayetçi oldu.





ESNAFIN SORGUSU KAMERADA

Karakolda ifadeleri alınan 2 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ve esnafın sorgusu ise kameralara yansıdı.



