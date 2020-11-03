Şişli’de husumetlisini bacağından vurup, kaçtı

Aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Şişli ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi Taşkızak Sokak'ta otomobilden inen iki kişi ile kaldırımda duran ve aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından otomobille gelen saldırganlardan biri silahını çekerek, 25 yaşındaki Kaan Mutlu Manilacı'yı bacağından vurdu.

KAVGA ANI KAMERADA

Manilacı'nın silahla yaralanmasının ardından geldikleri otomobile binen saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Silahlı kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Manilacı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manilacı'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.