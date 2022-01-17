Şişli'de iki iş insanını 40 bin dolar dolandırdı

Şişli'de iki iş insanını 40 bin dolar dolandırdı

Piyasa değerinin altında altın satma bahanesiyle 40 bin dolarlık dolandırıcılık yapan Kamerunlu A.A.R., saklandığı evde yakalandı.

Şişli Meşrutiyet Mahallesi’ndeki bir otel lobisinde 7 Ocak günü yaşanan dolandırıcılık olayı, kameralara yansıdı.

İddiaya göre, L.T. ve H.K. adlı iki iş insanı, bir ay önce Kamerun uyruklu A.A.R. adlı şahısla tanıştı.

Kamerunlu şahıs, 7 Ocak’ta yurt dışından altın getirdiğini, piyasa değerinin altında satacağını söyleyerek L.T. ve H.K. ile Şişli'de bir otelde buluşmak üzere randevulaştı.

GERÇEĞİNİ ALDI, SAHTESİNİ VERDİ

L.T. ile H.K., 40 bin dolara anlaştıkları 4 kiloya yakın altını satın almak için söz konusu otele gitti. 40 bin doları A.A.R.’ye veren şahıslar, sonradan sahte olduğu ortaya çıkan altınları aldı.

Kamerunlu A.A.R., bir süre sonra altınları satmaktan vazgeçtiğini söyleyerek geri istedi. Altınları alan zanlı, el çabukluğuyla gerçeğiyle değiştirdiği sahte dolarları L.T. ve H.K.’ye iade etti.

Otelden ayrılan iş insanları bir süre sona dolarların sahte olduğunu anlayınca polise giderek şikayetçi oldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ, SAHA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Dolandırıcının yakalanması için harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otel ve çevresindeki 18 ayrı sokakta bulunan 23 ayrı kamera görüntüsü inceleyerek saha çalışması yaptı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Adresi tespit edilen A.A.R., Şişli’de saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli'de iki iş insanını 40 bin dolar dolandırdı VİDEO



ELE GEÇİRİLENLER

Evde yapılan aramada; 600 bin sahte dolar, 3 kilo 800 gram sahte altın, 2 bin 400 dolar, 37 gram altın ve birçok solüsyon malzemesi ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan A.A.R., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece “dolandırıcılık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.