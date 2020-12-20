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    Şişli'de iki sürücü arasındaki yol kavgası

    Kamyonet şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan “Yolu neden kapatıyorsun" kavgasında silah çekilirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 20.12.2020 - 11:57
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 12:29
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    Şişli'de iki sürücü arasındaki yol kavgası

    İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Fulya Mahallesi'nde iddialara göre, bir markete mal götüren toptancı kamyonetini yol ortasında durdurarak ürünleri indirdi.

    Bu sırada yoldan geçmek isteyen otomobil sürücüsü yolun kapatıldığını söyleyerek kornaya bastı.

    Yolun açılmaması üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı.

    SİLAHLI, SOPALI KAVGA

    Otomobilde bulunan bir kişinin de araçtan inmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine toptancı kamyonetindeki sopayı alarak yol isteyen sürücünün üzerine yürüdü.

    Otomobil sürücüsü de arabasından silahını çıkararak bir el havaya ateş etti. Toptancının elindeki sopayı alan otomobil sürücüsü, bir elinde silah bir elinde sopa toptancıya saldırdı.

    O ANLAR KAMERADA

    Taraflar vatandaşların araya girmesiyle kavgaya son vererek bölgeden ayrıldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Şişli'de iki sürücü arasındaki yol kavgası ViDEO

    Şişli de iki sürücü arasındaki yol kavgası #1

    Şişli de iki sürücü arasındaki yol kavgası #2

    Şişli de iki sürücü arasındaki yol kavgası #3

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