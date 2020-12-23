Şişli'de iş arkadaşı tarafından darbedilen kadın kamerada

Diş kliniğinde çalışan iki kadın arasındaki temizlik tartışmasında hekim asistanı olan Hediye D., iş arkadaşı tarafından saldırıya uğradı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'ndeki özel bir diş kliniğinde çalışan hekim asistanı Hediye D. ile iş arkadaşı Meltem arasında tartışma çıktı.

Odada tıbbi malmezemeleri paketleyen Hediye Y., yanına gelen arkadaşına, "Burayı sen süpüreceksin, her şeyi yapmak zorunda değilim." dedi.

TEKME TOKAT DAYAK YEDİ

Daha sonra koridora çıkan Hediye D., bir süre sonra Meltem tarafından saldırıya uğrayarak feci şekilde darbedildi. Hediye D., yaşanan olayın ardından Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.

Öte yandan yaşanan darp anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şişli'de iş arkadaşı tarafından darbedilen kadın VİDEO