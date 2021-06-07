Şişli'de iş vaadiyle kandırdığı adamı soydu

Plazada iş bulma vaadiyle kandırdığı adamı yeni kıyafetler almak için AVM’ye götüren hırsız, kabine giren mağdurun çantasını ve montunu çalıp kaçtı.

İstanbul'da yaşayan B.K. isimli hırsız, sokakta tanıştığı bir şahsı, ‘Sana plazada iş bulacağım, ama önce sana üst baş alalım’ diyerek Şişli'deki bir AVM’ye gitmeye ikna etti.

Mağazaları gezerek bir süre bakınan şahıs, daha sonra beğendiği kıyafetleri denemek için kabine doğru yöneldi.

EŞYALARI ALAN HIRSIZ AVM'DEN KAÇTI

Kabinin önüne gelen B.K. isimli hırsız, şahsa onu beklediğini ve rahat bir şekilde kıyafetleri denemesi için çantasını ile montunu bırakmasını söyledi. Hırsıza güvenen adam, hızlı bir şekilde kıyafetleri denemek için çantasını ve montunu hırsıza teslim ederek kabine girdi. Kabin önünde bir süre bekleyen B.K. şahsın üzerini çıkardığını fark edince, AVM’den çıkara kayıplara karıştı. Kabindeyken durumdan şüphelenen adam, dışarıya çıkınca B.K.’yi göremeyerek koşar adımlarla aramaya başladı.

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YAKALANMAMAK İÇİN ADRES DEĞİŞTİRDİ

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. AVM’nin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şahsın kimliğini ve kaldığı yeri belirledi. Ekipler, hırsızın birden fazla polis merkezinde güveni kötüye kullanma ve açıktan hırsızlık suçundan işlemlerinin olduğunu tespit etti. Şahsın Beyoğlu, Balo Sokak ve çevresindeki bir apart otelde kaldığı ve sürekli adres değiştirdiği öğrenildi.

APARTTA GÖZALTINA ALINDI

Şahıs, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak içerisindeki bir aparta girişi sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Güveni kötüye kullanma, açıktan hırsızlık gibi konulardan dolayı araması olduğu belirlenen B.K., Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.