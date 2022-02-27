Şişli'de iş yeri basan grup kamerada

İş yerini basan bir grup, içeride bulunan tekstil firması sahibi ve oğlunu darbederek kaçtı. Dükkan önünde havaya ateş ederek uzaklaşan kişi ile iki arkadaşı, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Aralarında alacak verecek meselesi olan bir grup, İstanbul’un Şişli ilçesi Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu Sokak üzerinde bulunan bir tekstil firmasını bastı.

Saldırgan grup, iş yeri sahibi ile oğlunu darbetti.

Dışarı çıkan gruptan bir kişi havaya ateş ederek kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

OLAY ANBEAN KAMERADA

İş yerine yapılan saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, kalabalık bir grubun iş yerine gelmesi ve içeride bulunanlarla tartışması görülüyor.

Bir süre sonra olay yerinde bulunan sopa ve fırçalar fırlatılıyor. İş yerine gelen grup üyeleri, firmadan ayrılırken bir kişi havaya ateş ediyor.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

7 Şubat'ta meydana gelen olay sonrası Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Eşkalleri belirlenen B.K, Ş.S ve L.D., Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

B.K'nın üzerinde olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen B.K adli kontrol hükümleri ile serbest bırakıldı.