Şişli'de işkence gören kadının yardımına polis koştu

Bir aydır birlikte yaşadığı adam tarafından şiddete maruz kalan kadın ve onu kanlar içerisinde bırakan kişi hastanede tedavi altına alınırken, polisin çok yönlü soruşturması sürüyor.

İstanbul’un Şişli ilçesi Feriköy semti Emek Sokak'taki bir binada komşuları, 43 yaşındaki Battulga Odgerel isimli kadının pencereden yardım çığlıklarını duyunca polise haber verdi.

Binanın önüne gelen polisleri gören Battulga Odgerel, evin anahtarını pencereden attı.

BAZI YARALARI KABUK BAĞLAMIŞTI

İçeri giren polisler, vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan, bazı yaraları kabuk bağlamış haldeki yaralı kadın ile bu kadının bir odaya kilitlediği, bileği kesik 45 yaşındaki Sambuu K.'yi çıkardı.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen 112 ekibi, Moğolistan vatandaşı iki yaralıyı ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

BİR AYDIR İŞKENCE YAPIYORDU

Yapılan araştırmada Battulga Odgerel'in, bir ayı aşkın süreden bu yana Sambuu K.'nin zaman zaman bıçaklı olmak üzere şiddetine maruz kaldığı, son olarak kadını tartakladıktan sonra yere yatırarak sol bileğini kestiği, ardından kendisinin iki bileğini kestiğinin anlaşıldığı öğrenildi.

KİLİTLEYİP, YARDIM İSTEDİ

Kan kaybeden kadının, adamı odaya kilitledikten sonra pencereyi açarak çevredekilerden ve komşulardan yardım istediği iddia edildi.

Polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.