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    Şişli'de otopark görevlisinden sopalı saldırı

    İBB'ye bağlı İSPARK görevlisi bilinmeyen bir nedenle tartıştığı sürücüyü kamyonetinden zorla indirip sopayla darbetti, ardından belediye yetkilileri tarafından görevinden alındı.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 11:59
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    Şişli'de otopark görevlisinden sopalı saldırı

    İstanbul Nişantaşı’ndaki Maçka Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK görevlisi ile kamyonet sürücüsü arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Sürücü kamyonet içinde otururken İSPARK görevlisi elindeki sopayla tehditler savurarak kapısını açmaya çalıştığı kamyonetin sürücüsünü indirmeye çalıştı.

    SÜRÜCÜYÜ ARACINDAN İNDİRİP SOPAYLA DARBETTİ

    Kamyonetin kapısını zorlayarak açan görevli, tartıştığı kişiyi kamyonetten indirerek sopayla darbetmeye başladı.

    Kavga sırasında yere düşen İSPARK görevlisi ve kamyonet sürücüsü yerde boğuşurken yoldan geçen bir kişi, yere düşen sopayı ayağıyla iterek uzaklaştırdı.

    Şişli'de otopark görevlisinden sopalı saldırı

    GÖREVİNDEN ALINDI

    Araya girenler kavgayı ayırırken olayı cep telefonu ile görüntüleyen kişi ve yanındakiler sopalı İSPARK görevlisine tepki gösterdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre savunması alınan İSPARK görevlisinin işine son verildi.

    Şişli de otopark görevlisinden sopalı saldırı #1

    Şişli de otopark görevlisinden sopalı saldırı #2

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    Şişli de otopark görevlisinden sopalı saldırı #5

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    Şişli de otopark görevlisinden sopalı saldırı #8


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