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- Şişli'de otopark görevlisinden sopalı saldırı
Şişli'de otopark görevlisinden sopalı saldırı
- DHA
- 05.03.2022 - 11:56
- Güncelleme : 05.03.2022 - 11:59
İstanbul Nişantaşı’ndaki Maçka Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK görevlisi ile kamyonet sürücüsü arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Sürücü kamyonet içinde otururken İSPARK görevlisi elindeki sopayla tehditler savurarak kapısını açmaya çalıştığı kamyonetin sürücüsünü indirmeye çalıştı.
SÜRÜCÜYÜ ARACINDAN İNDİRİP SOPAYLA DARBETTİ
Kamyonetin kapısını zorlayarak açan görevli, tartıştığı kişiyi kamyonetten indirerek sopayla darbetmeye başladı.
Kavga sırasında yere düşen İSPARK görevlisi ve kamyonet sürücüsü yerde boğuşurken yoldan geçen bir kişi, yere düşen sopayı ayağıyla iterek uzaklaştırdı.
Şişli'de otopark görevlisinden sopalı saldırı
GÖREVİNDEN ALINDI
Araya girenler kavgayı ayırırken olayı cep telefonu ile görüntüleyen kişi ve yanındakiler sopalı İSPARK görevlisine tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre savunması alınan İSPARK görevlisinin işine son verildi.