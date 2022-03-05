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Şişli'de otopark görevlisinden sopalı saldırı

Şişli'de otopark görevlisinden sopalı saldırı

İBB'ye bağlı İSPARK görevlisi bilinmeyen bir nedenle tartıştığı sürücüyü kamyonetinden zorla indirip sopayla darbetti, ardından belediye yetkilileri tarafından görevinden alındı.